В Ростове за совершение теракта задержан 20-летний мужчина

В Ростовской области транспортными полицейскими задержан мужчина, совершивший поджог на железной дороге, сообщает пресс-служба УТ МВД России по СКФО.

В дежурную часть поступило сообщение о том, что на перегоне «Ростов-Западный – Темерник» произошло возгорание релейного шкафа, предназначенного для автоблокировки системы интервального регулирования светофоров. На место выехала следственно-оперативная группа. Выяснилось, что был совершен поджог. На месте происшествия обнаружены фрагменты бумаги со следами горения, бутылка с веществом и следы жидкости.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан 20-летний мужчина совершивший поджог. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 УК РФ – «Террористический акт, то есть совершение поджога или иных действий, устрашающих население и создающих опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба и наступления иных тяжких последствий, в целях дестабилизации деятельности органов власти». Сейчас злоумышленник заключен под стражу. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Фото «Таганроской правды»