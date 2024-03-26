В Ростовской области суд приговорил 43-летнего жителя Цимлянского района к 10 годам колонии строгого режима, признав его виновным в убийстве, хищении огнестрельного оружия и неправомерном завладении автомобилем. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следкома.

Преступление было совершено в ноябре прошлого года, когда фигурант во время совместного застолья задушил своего 51-летнего знакомого. А затем, чтобы скрыть преступление мужчина погрузил тело в багажник автомобиля УАЗ «Патриот», принадлежащего погибшему, вывез и столкнул машину в реку. Перед этим он похитил находившиеся в салоне охотничье ружье и патроны.

В кратчайшие сроки преступник был задержан и заключен под стражу. Теперь суд огласил ему приговор, который пока не вступил в законную силу.

Фото rostov.sledcom.ru