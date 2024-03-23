Задержаны участники теракта в «Крокус Сити Холле»

Задержаны 11 человек, в том числе все четверо террористов, непосредственно участвовавших в теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом директор ФСБ Александр Бортников доложил Президенту РФ Владимиру Путину, сообщает сайт Кремля.

Александр Бортников также информировал Президента о работе ФСБ над выявлением пособнической базы совершивших теракт, — пишет источник.

Тем временем следственная группа продолжает работу на месте происшествия. На данный момент установлено, что количество погибших составляет 93 человека. Число погибших еще возрастет. По предварительным данным, причинами гибели людей стали огнестрельные ранения и отравление продуктами горения.

Предварительные итоги осмотра помещений концертного зала свидетельствуют о том, что террористы при нападении использовали автоматическое оружие, которое наряду с оставленными ими боеприпасами обнаружено и изъято следователями СКР. По данным вещественным доказательствам в настоящее время проводятся баллистическая, генетическая и дактилоскопическая экспертизы, сообщает телеграм-канал Следственного комитета РФ.

Также установлено, что террористы применяли легковоспламеняющуюся жидкость для поджога помещений концертного зала, где находились зрители, в том числе раненые.

Фото и видео Следственный комитет РФ