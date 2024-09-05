Главная » Новости Ростовской области

За сутки на Дону потушили 24 ландшафтных пожара

На чтение 1 мин Просмотров 24 Опубликовано

За прошедшие сутки, 4 сентября, в Ростовской области потушили 24 ландшафтных пожара – горели сухая трава и мусор. Общая площадь возгораний составила более 3,5 тысяч квадратных метров, сообщает региональное ГУ МЧС.

Новости Ростовской области

Сейчас в 42 муниципалитетах донского региона сохраняется наивысший класс пожарной опасности. К примеру, в Волгодонске огнеборцы потушили крупный ландшафтный пожар на 700 квадратных метрах и не допустили дальнейшего распространения огня. Было задействовано 38 человек и 11 единиц техники.

Ранее мы рассказали, что в селе под Таганрогом при пожаре погиб 40-летний местный житель.

Фото ГУ МЧС по Ростовской области

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

новости пожары происшествия Ростовская область
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru