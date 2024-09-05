За сутки на Дону потушили 24 ландшафтных пожара

За прошедшие сутки, 4 сентября, в Ростовской области потушили 24 ландшафтных пожара – горели сухая трава и мусор. Общая площадь возгораний составила более 3,5 тысяч квадратных метров, сообщает региональное ГУ МЧС.

Сейчас в 42 муниципалитетах донского региона сохраняется наивысший класс пожарной опасности. К примеру, в Волгодонске огнеборцы потушили крупный ландшафтный пожар на 700 квадратных метрах и не допустили дальнейшего распространения огня. Было задействовано 38 человек и 11 единиц техники.

Ранее мы рассказали, что в селе под Таганрогом при пожаре погиб 40-летний местный житель.

Фото ГУ МЧС по Ростовской области