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В селе под Таганроге при пожаре погиб 40-летний местный житель

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Мужчина курил в постели и уснул.

Новости Таганрога

В селе Авило-Успенка Матвеево-Курганского района мужчина уснул с сигаретой. Пожар вспыхнул в частном доме на ул. Элеваторная, 43. Он пытался спастись, но было уже поздно: пять глотков едкого дыма стали для него смертельными, сообщили в ГУ МЧС региона.

Тело обнаружили недалеко от очага пожара. Пожарные потушили возгорание на 40 квадратных метрах.

В сообщении МЧС говорится, что с начала года «жертвами пагубной привычки стали уже 64 человека».

Фото: ГУ МЧС по РО

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Таганрогская правда
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