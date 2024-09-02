«Za Россию!»: в Таганрогском музее-заповеднике пройдет урок мужества

В донских музеях пройдут мероприятия, посвященные Дню солидарности борьбы с терроризмом.

Урок мужества «Za Россию!» в Таганрогском музее-заповеднике проводится с тем, чтобы вспомнить жертв всех террористических актов, в том числе происходивших в Буденновске, Первомайске, Беслане, Волгодонске, Волгограде, Санкт-Петербурге, Москве и др. Его участниками станут ветераны СВО, представители фонда «Защитники Отечества», участники Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых», студенты таганрогских колледжей и лицеев.

В ходе мероприятия особое внимание будет уделено причинам возникновения терроризма в молодежной среде, роли СВО в борьбе с неонацизмом, сообщает министерство культуры Ростовской области.

Подобные мероприятия, посвященные Дню солидарности борьбы с терроризмом, пройдут и в других музеях Дона.

Фото: tgliamz.ru