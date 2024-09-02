Главная » Новости Таганрога

«Za Россию!»: в Таганрогском музее-заповеднике пройдет урок мужества

На чтение 1 мин Просмотров 29 Опубликовано

В донских музеях пройдут мероприятия, посвященные Дню солидарности борьбы с терроризмом.

Новости Таганрога

Урок мужества «Za Россию!» в Таганрогском музее-заповеднике проводится с тем, чтобы вспомнить жертв всех террористических актов, в том числе происходивших в Буденновске, Первомайске, Беслане, Волгодонске, Волгограде, Санкт-Петербурге, Москве и др. Его участниками станут ветераны СВО, представители фонда «Защитники Отечества», участники Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых», студенты таганрогских колледжей и лицеев.

В ходе мероприятия особое внимание будет уделено причинам возникновения терроризма в молодежной среде, роли СВО в борьбе с неонацизмом, сообщает министерство культуры Ростовской области.

Подобные мероприятия, посвященные Дню солидарности борьбы с терроризмом, пройдут и в других музеях Дона.

Фото: tgliamz.ru

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

новости Ростовская область Таганрог
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru