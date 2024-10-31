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Южные регионы вошли в тройку лидеров по приросту турпоездок

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О развитии сферы гостеприимства рассказал Дмитрий Чернышенко. Вице-премьер отметил, что по итогам 9 месяцев пальма первенства в этом направлении у Сибири. С января по сентябрь туда совершили 5,5 млн поездок. Это на 15,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

#В стране

А вот традиционно туристический Юг России занял второе место. Он принял 12,3 млн туристов, а прирост числа поездок составил 14,8 %. На третьей строчке Северный Кавказ – 2,3 млн поездок.

«За прошедшие 9 месяцев Росстат зафиксировал 65,5 млн туристических поездок по России – это на 11,1% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Радует рост интереса к нашей стране со стороны иностранных туристов: более 3 миллионов человек стали гостями российских отелей, что на 42% больше, чем в прошлом году. Этот успех подтверждает, что Россия становится все более популярной для путешественников со всего мира», – рассказал Дмитрий Чернышенко.

Вице-премьер подчеркнул, что Президент Владимир Путин поручил сделать визовый режим для иностранных туристов более гибким. К примеру, для граждан Ирана и Китая доступны безвизовые групповые поездки, а представители 52 государств могут получить электронные визы. Кроме того, в этом году был разработан бренд «Discover Russia», который помогает продвигать российские туристические продукты на зарубежных рынках.

В числе лидеров по приросту турпоездок из-за рубежа регионы Дальнего Востока, Северо-Запад и Сибирь.

Изображение от lookstudio на Freepik

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