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Юрий Слюсарь предложил донским чиновникам проехать на ростовских автобусах

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Пост в Telegram-канале врио губернатора о его поездке на городском общественном транспорте за два часа собрал больше тысячи комментариев.

Власть

12 ноября Юрий Слюсарь сообщил жителям Дона, что «сегодня часть пути проехал на автобусе, решил вспомнить юность». Врио губернатора следовал по знакомому маршруту от улицы Волкова до центра донской столицы.

«В комментариях вы оставили много обращений по теме общественного транспорта, каждый десятый. Во время поездки обратил внимание на состояние подвижного состава, на остановочные комплексы и улицы в целом. В пятницу проведу совещание с транспортниками. Появилось немало вопросов», — написал Юрий Слюсарь.

А до совещания он предложил сити-менеджеру Ростова и министрам транспорта и ЖКХ тоже проехать по городу на автобусах. Особенно рекомендовал сделать это в час пик.

В комментариях дончане попросили врио губернатора обратить внимание на проблемы с транспортом и в других городах Ростовской области. Юрия Слюсаря пригласили «покататься на автобусах» в Таганроге, Новочеркасске, Шахтах, Белой Калитве, Батайске, Каменске, а также оценить доступность транспорта в сельских районах.

Напомним, 8 ноября Юрий Слюсарь начал общение с жителями Ростовской области в Telegram-канале, который ему передал экс-губернатор Дона Василий Голубев. На данный момент площадка насчитывает более 105 тысяч участников.

Фото: t.me/logvinenko_rnd (из архива)

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Таганрогская правда
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