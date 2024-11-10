Дороги, благоустройство, ЖКХ: о чем спрашивают дончане врио губернатора

За 2 дня Telegram-канал врио губернатора Юрия Слюсаря набрал более 7 тысяч сообщений.

В пятницу, 8 ноября, Юрий Слюсарь начал общение с жителями Ростовской области в Telegram-канале, который ему передал экс-губернатор Дона Василий Голубев.

«Читаю ваши комментарии и благодарю за обратную связь. За 2 дня жители нашей области оставили больше 7 тысяч сообщений. Говорят, это рекорд канала», — написал Юрий Слюсарь 10 ноября.

Отмечается, что в канал поступило более 2,5 тысячи реальных обращений. Это вопросы о состоянии дорог, благоустройстве, ЖКХ, общественном транспорте, вывозе мусора и обращении с отходами.

«Завтра первую планерку правительства посвящу всем этим проблемам. Но это не значит, что остальные комментарии останутся без внимания. Работы много, буду рассказывать», — пообещал врио губернатора.

Пояснил Юрий Слюсарь и почему нельзя вернуть в канал заблокированных ранее пользователей — такая просьба тоже звучала от дончан. Дело в том, что Telegram-канал губернатора дважды подвергался атакам вражеских ботов. В каждой волне их было от тысячи до полутора.

«Выделить из 3 тысяч заблокированных аккаунтов реальных жителей просто невозможно. Те, кто попал в бан, могут завести новый аккаунт и возвращаться в комментарии», — предложил Юрий Слюсарь.

На данный момент Telegram врио губернатора насчитывает порядка 98 тысяч подписчиков.

Фото: t.me/Yuri_Slusar