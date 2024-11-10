Главная » Власть

Дороги, благоустройство, ЖКХ: о чем спрашивают дончане врио губернатора

На чтение 2 мин Просмотров 92 Опубликовано

За 2 дня Telegram-канал врио губернатора Юрия Слюсаря набрал более 7 тысяч сообщений.

Власть

В пятницу, 8 ноября, Юрий Слюсарь начал общение с жителями Ростовской области в Telegram-канале, который ему передал экс-губернатор Дона Василий Голубев.

«Читаю ваши комментарии и благодарю за обратную связь. За 2 дня жители нашей области оставили больше 7 тысяч сообщений. Говорят, это рекорд канала», — написал Юрий Слюсарь 10 ноября.

Отмечается, что в канал поступило более 2,5 тысячи реальных обращений. Это вопросы о состоянии дорог,  благоустройстве, ЖКХ, общественном транспорте, вывозе мусора и обращении с отходами.

«Завтра первую планерку правительства посвящу всем этим проблемам. Но это не значит, что остальные комментарии останутся без внимания. Работы много, буду рассказывать», — пообещал врио губернатора.

Пояснил Юрий Слюсарь и почему нельзя вернуть в канал  заблокированных ранее пользователей — такая просьба тоже звучала от дончан. Дело в том, что Telegram-канал губернатора дважды подвергался атакам вражеских ботов. В каждой волне их было от тысячи до полутора.

«Выделить из 3 тысяч заблокированных аккаунтов реальных жителей просто невозможно. Те, кто попал в бан, могут завести новый аккаунт и возвращаться в комментарии», — предложил Юрий Слюсарь.

На данный момент Telegram врио губернатора насчитывает порядка 98 тысяч подписчиков.

Фото: t.me/Yuri_Slusar

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

обратная связь Правительство Ростовской области Ростовская область Юрий Слюсарь
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru