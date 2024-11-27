Юрий Слюсарь поручил усилить информирование пожилых людей о возможностях соцподдержки

Такое поручение врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь дал 27 ноября на расширенном заседании правительства региона.

Обращаясь к членам правительства, Юрий Слюсарь подчеркнул, что старшее поколение не всегда имеет полный доступ к социальным сетям, где размещается информация о формах соцобслуживания.

«Надо регулярно рассказывать жителям о возможностях поддержки, при этом задействовать все органы местного самоуправления, депутатский корпус, искать новые способы. Степень информированности обо всех новых решениях, программах для пожилых, инвалидов должна быть высокой. Информацию должны знать и родственники, ухаживающие за пожилыми людьми», — отметил врио губернатора.

Для Ростовской области это актуальный вопрос. В регионе проживает более 1 млн человек старше трудоспособного возраста, из них свыше 150 тысяч – старше 80 лет.

По информации Минсоцтруда, на Дону действует 187 организаций соцобслуживания, где предоставляют услуги в стационарной, полустационарной, надомной формах обслуживания. Ежегодно услугами во всех сферах пользуются более 108 тысяч жителей региона. В каждом муниципалитете действуют досуговые центры, «университеты третьего возраста» для лиц старших возрастов, курсы компьютерной и финансовой грамотности, сообщает портал правительства региона.

Еще одной темой, которая обсуждалась на заседании донского правительства, стали вопросы оказания медицинской помощи.

«Знаю, что получить медицинское обслуживание, даже плановое, особенно для наших пенсионеров — настоящее испытание. С этим обязательно разберусь. До 10 декабря жду министра здравоохранения с пояснениями и предложениями», — написал Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Фото donland.ru