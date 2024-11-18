Проблемы транспортного обслуживания вошли в пятерку самых горячих тем, с которыми жители Ростовской области обращаются в телеграм-канал врио губернатора Юрия Слюсаря, сообщает официальный портал донского правительства.

Жалобы на работу общественного транспорта поступают из Ростова, Таганрога, Новочеркасска, Шахт, Волгодонска, Каменска, Донецка, Сальска, Аксайского, Азовского, Неклиновского, Мясниковского районов и многих других. Жители региона сообщают об отсутствии остановочных павильонов, некорректной работе приложений, которые позволяют следить за движением транспорта с помощью систем ГЛОНАСС, о грубости и самоуправстве водителей, дефиците водительского состава.

15 ноября Юрий Слюсарь провел совещание с руководителями транспортных компаний региона, минтрансом области и администрацией Ростова-на-Дону. Транспортники рассказали врио губернатора о своих проблемах. В их числе дефицит кадров и жесткие условия лизинга, которые мешают обновлению подвижного состава. Также транспортники настаивают на внедрении тарифа, рассчитанного с учётом нормативных расходов. И просят компенсировать выпадающие доходы на убыточных маршрутах.

Юрий Слюсарь поручил до середины декабря разработать поэтапный план по улучшению работы общественного транспорта в регионе.

«Попытки улучшить ситуацию уже принимались. Судя по потоку сообщений, лестница хорошая, но не к той стене. Не надо искать причины и объяснения, почему проблему не решить. Работа по улучшению транспортной сферы должна быть заметной. Министрам и главам муниципалитетов предлагаю совместно с перевозчиками и МВД до середины декабря разработать четкий и поэтапный план действий. Необходимо оперативно и ощутимо изменить ситуацию. Жду решений. Возможно, и нестандартных, но подходящих под реалии каждого района и в обозримые сроки», — написал Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале после обсуждения транспортных проблем.

Ранее мы рассказали, что новые остановочные павильоны могут появиться в Таганроге в 2025 году.

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