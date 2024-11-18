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Юрий Слюсарь поручил разработать план решения транспортных проблем на Дону

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Проблемы транспортного обслуживания вошли в пятерку самых горячих тем, с которыми жители Ростовской области обращаются в телеграм-канал врио губернатора Юрия Слюсаря, сообщает официальный портал донского правительства.

Новости Ростовской области

Жалобы на работу общественного транспорта поступают из Ростова, Таганрога, Новочеркасска, Шахт, Волгодонска, Каменска, Донецка, Сальска, Аксайского, Азовского, Неклиновского, Мясниковского районов и многих других. Жители региона сообщают об отсутствии остановочных павильонов, некорректной работе приложений, которые позволяют следить за движением транспорта с помощью систем ГЛОНАСС, о грубости и самоуправстве водителей, дефиците водительского состава.

15 ноября Юрий Слюсарь провел совещание с руководителями транспортных компаний региона, минтрансом области и администрацией Ростова-на-Дону. Транспортники рассказали врио губернатора о своих проблемах. В их числе дефицит кадров и жесткие условия лизинга, которые мешают обновлению подвижного состава. Также транспортники настаивают на внедрении тарифа, рассчитанного с учётом нормативных расходов. И просят компенсировать выпадающие доходы на убыточных маршрутах.

Юрий Слюсарь поручил до середины декабря разработать поэтапный план по улучшению работы общественного транспорта в регионе.

«Попытки улучшить ситуацию уже принимались. Судя по потоку сообщений, лестница хорошая, но не к той стене. Не надо искать причины и объяснения, почему проблему не решить. Работа по улучшению транспортной сферы должна быть заметной. Министрам и главам муниципалитетов предлагаю совместно с перевозчиками и МВД до середины декабря разработать четкий и поэтапный план действий. Необходимо оперативно и ощутимо изменить ситуацию. Жду решений. Возможно, и нестандартных, но подходящих под реалии каждого района и в обозримые сроки», — написал Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале после обсуждения транспортных проблем.

Ранее мы рассказали, что новые остановочные павильоны могут появиться в Таганроге в 2025 году.

Фото donland.ru

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Таганрогская правда
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