Власти Таганрога решают с региональным Минтрансом вопрос о возможности выделения денежных средств на приобретение и установку остановочных павильонов в 2025 году. Об этом 16 ноября сообщила глава города Светлана Камбулова во время своего обращения к жителям.

Она отметила, что на сегодняшний день лишь половина остановочных павильонов в Таганроге соответствуют всем нормативам. Так, в прошлом году было приобретено и установлено 79 павильонов, в этом году — еще 20. Но этого, конечно же, недостаточно.

«Мы проводим работу с Министерством транспорта Ростовской области о возможности выделения денежных средств за счёт дорожного фонда на приобретение и установку павильонов в 2025 году», — рассказала Светлана Камбулова.

Одной из обсуждаемых горожанами тем стала отмена посадки и высадки пассажиров автобусов «по требованию». Глава города подчеркнула, что сейчас в городе перевозки осуществляются по регулируемым маршрутам. Поэтому посадка и высадка пассажиров должна проводиться только в специально отведённых местах. Это гарантирует безопасность не только пассажиров, но и других участников дорожного движения.

«Поэтому перенести остановки возможно только при условии получения положительного заключения специалистов. Но я хочу напомнить, что когда мы определяли места, где разместятся пассажирские остановки, учитывался норматив пешеходной доступности, как от индивидуальных жилых домов, так и от многоквартирных», — отметила глава города.

И добавила, что вопрос действительно сложный и требует комплексного подхода. О мерах, которые будут приниматься в дальнейшем, Светлана Камбулова пообещала информировать таганрожцев.

Ранее мы рассказали, что со всеми перевозчиками администрация города намерена проводить претензионно-исковую работу и в случаи систематических нарушений расторгать контракты.

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