Главная » Новости Таганрога

Новые остановочные павильоны могут появиться в Таганроге в 2025 году

На чтение 2 мин Просмотров 130 Опубликовано

Власти Таганрога решают с региональным Минтрансом вопрос о возможности выделения денежных средств на приобретение и установку остановочных павильонов в 2025 году. Об этом 16 ноября сообщила глава города Светлана Камбулова во время своего обращения к жителям.

Новости Таганрога

Она отметила, что на сегодняшний день лишь половина остановочных павильонов в Таганроге соответствуют всем нормативам. Так, в прошлом году было приобретено и установлено 79 павильонов, в этом году — еще 20. Но этого, конечно же, недостаточно.

«Мы проводим работу с Министерством транспорта Ростовской области о возможности выделения денежных средств за счёт дорожного фонда на приобретение и установку павильонов в 2025 году», — рассказала Светлана Камбулова.

Одной из обсуждаемых горожанами тем стала отмена посадки и высадки пассажиров автобусов «по требованию». Глава города подчеркнула, что сейчас в городе перевозки осуществляются по регулируемым маршрутам. Поэтому посадка и высадка пассажиров должна проводиться только в специально отведённых местах. Это гарантирует безопасность не только пассажиров, но и других участников дорожного движения.

«Поэтому перенести остановки возможно только при условии получения положительного заключения специалистов. Но я хочу напомнить, что когда мы определяли места, где разместятся пассажирские остановки, учитывался норматив пешеходной доступности, как от индивидуальных жилых домов, так и от многоквартирных», — отметила глава города.

И добавила, что вопрос действительно сложный и требует комплексного подхода. О мерах, которые будут приниматься в дальнейшем, Светлана Камбулова пообещала информировать таганрожцев.

Ранее мы рассказали, что со всеми перевозчиками администрация города намерена проводить претензионно-исковую работу и в случаи систематических нарушений расторгать контракты.

Фото из архива

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

новости новые остановки остановки по требованию Таганрог транспорт
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru