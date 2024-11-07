Юрий Слюсарь освободил от занимаемой должности министра ЖКХ Ростовской области

7 ноября врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь приступил к работе. Новый глава региона подписал ряд областных законов и принял первые кадровые решения.

Среди утверждённых документов, принятых депутатами Закобрания, — региональные законы о поддержке участников СВО, создании условий для обучения детей-инвалидов, индексации социальных выплат для семей с детьми и другие.

Принят также ряд кадровых решений, информирует Правительство Ростовской области.

«На период полномочий врио губернатора продлён срок нахождения на ранее замещаемых государственных должностях большинству членов правительства региона — заместителям губернатора и министрам», — говорится в сообщении.

От занимаемой должности министра ЖКХ в связи с истечением срока действующего трудового договора освобожден Сергей Сизиков. Обязанности главы областного коммунального ведомства возложены на первого заместителя министра ЖКХ Ростовской области Сергея Орлова.

Ранее мы рассказывали, что полпред Президента РФ представил донскому правительству врио губернатора Ростовской области.

Фото: donland.ru