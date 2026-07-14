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Юные батутисты из Таганрога завоевали награды в финале Спартакиады учащихся России

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В Комсомольске-на-Амуре завершились финальные соревнования Спартакиады учащихся России по прыжкам на батуте. В турнире участвовали 80 спортсменов 13–16 лет из 22 регионов страны.

Новости Таганрога

Сборная Ростовской области, в состав которой вошли и представители Таганрога, завоевала одну золотую и две бронзовые медали — все они на счету наших юных земляков.

«Золото» в дисциплине «двойной мини-трамп» взял Ярослав Дущенко — воспитанник Центра олимпийской подготовки № 1. Бронзовые награды принесли региону таганроженки Юлия Свиридова и Варвара Шигина, которые успешно выступили в синхронных прыжках, информирует официальный портал Правительства Ростовской области.

Спартакиада учащихся играет ключевую роль в формировании спортивного потенциала России. Для молодых спортсменов это не только возможность продемонстрировать свои способности на национальном уровне, но и серьезный вызов, требующий максимальной собранности и психологической стойкости в условиях высокой конкуренции.

Достижения спортсменов из Ростовской области стали результатом целенаправленной деятельности по развитию спортивной инфраструктуры и популяризации физической культуры в рамках федеральной программы «Спорт России».

«По итогам соревнований региональная сборная в очередной раз подтвердила статус одной из сильнейших в стране, продемонстрировав высокий потенциал донской школы прыжков на батуте. Уверен, что для ребят эта победа станет стимулом к новым достижениям на самых престижных аренах», — отметил министр по физической культуре и спорту Ростовской области Алексей Обвинцев.

Напомним, в апреле 2026 года Ярослав Дущенко стал чемпионом Европы среди юниоров — соревнования проходили в Португалии. Юлия Свиридова и Варвара Шигина в июне текущего года успешно выступили на международных соревнованиях в Санкт-Петербурге, войдя в шестерку лучших спортсменов турнира.

Фото предоставлено федерацией прыжков на батуте России

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Таганрогская правда

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