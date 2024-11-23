Вытолкнул из окна: на Дону рецидивист осужден за покушение на убийство сожительницы

В Ростовской области 52-летний рецидивист получил 10 лет колонии за покушение на убийство своей сожительницы. В пылу пьяной ссоры он вытолкнул женщину из окна третьего этажа.

Установлено, что в феврале 2024 года фигурант находился в квартире, расположенной по ул. Комарова в Красном Сулине. Вместе со своей сожительницей они распивали спиртные напитки, после чего поссорились. Во время бытового конфликта мужчина схватил оппонентку за одежду и вытолкнул ее из окна квартиры, расположенной на третьем этаже.

В результате падения с высоты потерпевшая получила травмы различной степени тяжести. Женщину доставили в больницу, где ей была оказана квалифицированная медицинская помощь.

«В ходе следствия в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Установлено, что ранее он был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», — сообщает пресс-служба регионального СКР.

Приговором суда фигуранту назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

Ранее мы рассказывали, что в Ростовской области женщина сядет в тюрьму на 5 лет за тяжкие телесные повреждения, повлекшие смерть.

Фото: Следком по РО