Попала в артерию: дончанка убила сожителя ударом ножа в плечо

В Ростовской области женщина сядет в тюрьму на 5 лет за тяжкие телесные повреждения, повлекшие смерть.

В Новошахтинске вынесен приговор в отношении местной жительницы, которая признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), сообщает следком по региону.

Следствием и судом установлено, что в апреле 2024 года фигурантка, находясь по месту жительства, в ходе ссоры со своим сожителем, нанесла последнему удар ножом в плечо, повредив плечевую артерию. С полученным телесным повреждением мужчина был доставлен в больницу, где скончался, говорится в сообщении ведомства.

На время следствия женщины находилась под стражей. Приговором суда ей назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Фото: следком по РО