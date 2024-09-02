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Высококлассное оборудование появилось в детской больнице Таганрога

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Современное оборудование получила детская городская больница Таганрога. В отделении эндоскопии теперь есть новейший видеоэндоскопический комплекс, сообщили в Минздраве Ростовской области.

Город

Новое оборудование было получено лечебным учреждением в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

«Такой масштабной закупки медтехники не было уже давно, — отметил главврач таганрогской детской больницы Сергей Тимофеев. – И новое оборудование продолжает поступать».

В больнице уже используются новейшие аппараты УЗИ — стационарный и портативный. Последнему врачи особенно рады, поскольку это легкий переносной ноутбук с пятью различными датчиками для детского возраста. Оба аппарата позволяют быстро и точно поставить диагноз и помочь в важных медицинских манипуляциях.

А недавно в отделении эндоскопии появился новейший видеоэндоскопический комплекс, содержащий четыре гастроскопа и колоноскопа. Модель с большим экраном и картинка высокого качества позволяют определить заболевание и поставить точный диагноз. Аппарат необходим при диагностике предраковых и онкозаболеваний у детей и взрослых.

Ранее мы рассказали, что выделены дополнительные средства для закупки инвентаря в БСМП Таганрога.

Фото ОК Детская городская больница

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Таганрогская правда
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