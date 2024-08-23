Выделены допсредства для закупки инвентаря в БСМП Таганрога

Соответствующее распоряжение подписал губернатор Василий Голубев.
Из областного бюджета выделяются средства для дополнительного оснащения ряда медицинских учреждений Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. В том числе будет закуплен новый инвентарь в больницу скорой медицинской помощи Таганрога.
Распоряжение о выделении 12 млн рублей для дополнительного оснащения учреждений медицины Дона подписал глава региона Василий Голубев. Ассигнования предназначены нескольким медучреждениям Ростова, Таганрога, Азовского, Октябрьского районов.
Фото: donland.ru
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