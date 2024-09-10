Высокие отношения: в донском парке Лога у короткохвостых питонов родились детеныши

Настоящую заботу о самке проявил «отец семейства» — питон отдавал ей всю еду и отказался от пищи, когда «вторую половинку» от него отсадили.

О настоящих чувствах в семье питонов рассказал парк Лога на своих информационных ресурсах.

«Когда самка оказалась в интересном положении, самец начал отдавать ей всю свою еду. Позже нам пришлось отсадить самочку на сохранение. Питон тогда стал сильно переживать за неё и отказался от еды», — поделился подробностями «высоких отношений» между питонами Алексей, главный специалист по рептилиям и экзотическим животным парка.

На время, когда будущая мама готовилась к кладке, ей соорудили просторную норку. Через 5,5 месяцев самка отложила яйца. Ветеринары обследовали состояние здоровья мамочки и отсадили её на реабилитацию, а яйца поместили в инкубатор. Самец после этого воспрял духом, начал хорошо питаться и ждать малышей.

Яйца проклюнулись через 2,5 месяца, из них показались мордочки долгожданных малышей. Детеныши с осторожностью стали выползать в новую неизвестную жизнь.

«Примерно через месяц были первая линька, первая еда, все это проходило под наблюдением работников изолятора и ветеринарных врачей. Сейчас наши малыши познают мир, привыкают к рукам, питончики не считают людей опасностью, пытаются подружиться с нами. А молодые родители набираются сил и ждут свиданий, чтобы произвести на свет новых малышей», — рассказали в парке.

Ранее мы сообщали, что восемь бельчат появились на свет в донском парке Лога.

Фото и видео парка Лога