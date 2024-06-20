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Восемь бельчат появились на свет в донском парке Лога

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Радостным событием парк Лога поделился на своей странице в соцсети. Мамами стали две белки — обитательницы парка. Одна белочка родила пять детенышей, вторая — трех.

Новости Ростовской области

Малыши появились на свет полтора месяца назад, сейчас в своем вольере они уже свободно гуляют и радуют посетителей первыми неловкими шагами.

«Бельчата родились голенькими и слепыми, а через две недели начали покрываться нежным пушком. Еще через месяц у них открылись глазки, шерстка стала длиннее, хвостик пушистее. Первое время малыши нуждаются в уходе мамы, которая кормит их молоком, согревает, а при отлучке из гнезда заботливо укрывает мягкой подстилкой. Неделю назад малыши начали выглядывать из гнезда, а два дня назад у них была первая вылазка», — рассказали зоологи парка.

Белки-мамы очень волнуются за детенышей, «собирают» их по вольеру и возвращают в домик. Когда мама переносит бельчонка, он сворачивается в клубочек и ведет себя спокойно, не мешая ей прыгать по деревьям.

«Уважаемые гости, не шумите рядом с вольерами, чтобы не напугать малышей. Также напоминаем, что кормить животных принесённой едой в зоопарке категорически запрещено: неправильно подобранный рацион может быть опасен для жизни и здоровья питомцев», — предупреждают посетителей парка.

Ранее мы рассказывали, что теперь в парке Лога можно увидеть редкую африканскую птицу – гвинейского турако.

Фото и видео парка Лога

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Таганрогская правда
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