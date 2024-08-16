Высокие отношения: на Дону 18-летняя девушка угнала машину у своего знакомого

Угонщица — жительница Цимлянска — задержана и дала объяснения полиции.

С заявлением об угоне «ВАЗ 2112» в дежурную часть отдела полиции №5 Цимлянска обратился 42-летний мужчина. Он рассказал полицейским, что ночью катался со своей девушкой по ночному городу. По просьбе подруги остановился возле магазина и ушел за покупками. Воспользовавшись тем, что ключи остались в салоне автомобиля, девушка самостоятельно уехала кататься на чужом авто.

B ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили 18-летнюю местную жительницу. Также было установлено место, где находился угнанный автомобиль. Транспортное средство вернули законному владельцу.

«В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Фигурантке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

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