Главная » Новости Ростовской области

Пригласил на банкет: в Ростовской области женщина угнала Chevrolet Niva во время застолья

На чтение 2 мин Просмотров 24 Опубликовано

В Багаевском районе Ростовской области 40-летняя местная жительница угнала Chevrolet Niva у мужчины, который пригласил ее на дружеские посиделки.

Новости Ростовской области

Сообщение об угоне автомобиля поступило в дежурную часть ОМВД России по Багаевскому району. Пострадавший рассказал полицейским, что пригласил знакомую на банкет, а позже заметил пропажу припаркованного Chevrolet Niva.

В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали 40-летнюю местную жительницу. Выяснилось, что во время застолья женщина увидела стоящую во дворе машину. Когда ее знакомый для продолжения банкета отправился в магазин за добавкой, фигурантка села в незапертое авто и отправилась кататься по улицам станицы.

Вернувшись домой, мужчина обнаружил пропажу и обратился в полицию.

Спустя некоторое время полицейские увидели Chevrolet Niva, припаркованный недалеко от дома потерпевшего, за рулем транспортного средства сидела его знакомая.

«В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон)». Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Ранее мы рассказывали, что под Таганрогом полицейский торговал сведениями об умерших людях.

Фото из архива «Таганрогской правды»

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

полиция происшествия Ростовская область угон
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru