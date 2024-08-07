Пригласил на банкет: в Ростовской области женщина угнала Chevrolet Niva во время застолья

В Багаевском районе Ростовской области 40-летняя местная жительница угнала Chevrolet Niva у мужчины, который пригласил ее на дружеские посиделки.

Сообщение об угоне автомобиля поступило в дежурную часть ОМВД России по Багаевскому району. Пострадавший рассказал полицейским, что пригласил знакомую на банкет, а позже заметил пропажу припаркованного Chevrolet Niva.

В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали 40-летнюю местную жительницу. Выяснилось, что во время застолья женщина увидела стоящую во дворе машину. Когда ее знакомый для продолжения банкета отправился в магазин за добавкой, фигурантка села в незапертое авто и отправилась кататься по улицам станицы.

Вернувшись домой, мужчина обнаружил пропажу и обратился в полицию.

Спустя некоторое время полицейские увидели Chevrolet Niva, припаркованный недалеко от дома потерпевшего, за рулем транспортного средства сидела его знакомая.

«В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон)». Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Ранее мы рассказывали, что под Таганрогом полицейский торговал сведениями об умерших людях.

Фото из архива «Таганрогской правды»