Всё стабильно: ученые оценивают популяцию раков в водоемах Ростовской области

Ученые Азово-Черноморского филиала ФГБНУ «ВНИРО» провели мониторинг состояния популяций раков в водоемах Ростовской области – в бассейне реки Сал, в реке Дон, в Весёловском водохранилище и межплотинном участке Пролетарского водохранилища.

Особенностью весеннего периода 2024 года был быстрый подъём температуры воды в водоёмах с 14-16 ° в апреле до 20 ° — в конце мая, что способствовало развитию яиц раков. Несмотря на резкое похолодание в начале мая гибели раков в водоёмах не обнаружено, биологические процессы проходили в обычные сроки, — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что в период исследований началась линька годовиков и двухлеток раков. Взрослые особи во всех обследованных водоёмах до середины мая к линьке не приступали, уточнили в институте.

Предварительный анализ материалов, собранных в ходе экспедиционных исследований в промысловых водоёмах Ростовской области, свидетельствует о стабильном состоянии популяций раков.

Ранее мы сообщали, что с каждым годом в Ростовской области сокращаются запасы азовского судака.

Фото azniirkh.vniro.ru