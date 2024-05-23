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Всё стабильно: ученые оценивают популяцию раков в водоемах Ростовской области

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Ученые Азово-Черноморского филиала ФГБНУ «ВНИРО» провели мониторинг состояния популяций раков в водоемах Ростовской области – в бассейне реки Сал, в реке Дон, в Весёловском водохранилище и межплотинном участке Пролетарского водохранилища.

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Особенностью весеннего периода 2024 года был быстрый подъём температуры воды в водоёмах с 14-16 ° в апреле до 20 ° — в конце мая, что способствовало развитию яиц раков. Несмотря на резкое похолодание в начале мая гибели раков в водоёмах не обнаружено, биологические процессы проходили в обычные сроки, — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что в период исследований началась линька годовиков и двухлеток раков. Взрослые особи во всех обследованных водоёмах до середины мая к линьке не приступали, уточнили в институте.

Предварительный анализ материалов, собранных в ходе экспедиционных исследований в промысловых водоёмах Ростовской области, свидетельствует о стабильном состоянии популяций раков.

Ранее мы сообщали, что с каждым годом в Ростовской области сокращаются запасы азовского судака.

Фото azniirkh.vniro.ru

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