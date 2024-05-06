С каждым годом в Ростовской области сокращаются запасы азовского судака

Мифы об увеличении запасов судака в Азовском море развеяли ученые Азово-Черноморского филиала ВНИРО. Популяция, наоборот, сокращается, и это связано с увеличением солености морской воды.

Азовский судак входит в группу полупроходных рыб, которые большую часть времени нагуливаются и зимуют в морской акватории и только на непродолжительный весенний период заходят для нереста в пресноводные водоёмы (реки и лиманы). Такая стратегия выживания позволяет судаку максимально эффективно использовать кормовую базу на больших акваториях и поддерживать высокую численность популяции.

Однако у этой стратегии есть существенное ограничение — гидрологические условия, а именно солёность. Оптимальный уровень солёности для судака — 11-12 ‰, величина солёности 14‰ для него смертельна. Именно поэтому изменение площадей азовской акватории с данными показателями в значительной степени объясняют изменение картины распространения судака и его концентрации в промысловых районах, — отмечается в сообщении Азово-Черноморского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

Так, в начале 2000-х годов промысловый запас судака достигал 25-30 тысяч тонн. По мере нарастания солёности моря к 2017-2018 годам запас сократился до 350-500 тонн, что стало причиной запрета его промысла.

Вместе с тем, в связи с глобальными климатическими изменениями водность бассейна продолжала сокращаться, солёность Азовского моря — бить рекорды, а зоны с солёностью ниже 11 ‰ значительно уменьшились. Как результат, при сохранении запаса судака на уровне 325-500 тонн выросла его плотность в некоторых водоемах.

Это породило миф о быстро растущем запасе судака и вызвало слухи о необходимости скорейшего возобновления его промысла. К сожалению, такая ситуация — только видимость, вызванная резким сужением ареала судака, когда остатки его запаса оказались заперты солёностью в узкой распреснённой зоне восточной части Таганрогского залива и дельте Дона, — объясняют ученые.

Мониторинг промысла в Таганрогском заливе, проведённый в апреле текущего года показал, что наибольшие уловы судака отмечены в районе с. Золотая-Коса. Здесь на подрезку одного ставного невода прилавливалось 89 экземпляров рыбы, размеры которой варьировали от 30 до 52 см, при этом молодь составляла 55 %.

В целом по Ростовской области приловы судака уже не носят постоянного и повсеместного характера. Сотрудники ВНИРО проводят мониторинг промысла по всему побережью Азовского моря, практически везде судак отсутствует и только в отдельных районах, как правило в дельтах рек, встречаются единичные уловы.

Поэтому в настоящий момент популяция судака оказалась наиболее уязвима, из-за скопления на ограниченной акватории при нестабильных условиях размножения. Всё это требует не открытия промысла судака, а наоборот — максимального внимания к его сохранению, — к такому выводу пришли специалисты.

Фото azniirkh.vniro.ru