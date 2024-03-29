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ВСУ целенаправленно добивают своих же пленных из минометов

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Об этом рассказал грузинский наемник Гурам Чичинадзе, служивший в ВСУ, сообщает ИА «ДОН 24» со ссылкой на сайт «Политнавигатор», где размещен видеосюжет с показаниями пленного.

#СВО

Чичинадзе входил в состав 115-й бригады ВСУ. Сдаваться в плен он не собирался — солдат оказался в руках наших военных после неудачного штурма российских позиций.

По словам наемника, украинские войска начали обстреливать своих же солдат из минометов, хотя Чичинадзе сообщил командованию ВСУ о тяжелом положении наступавших.

За два с половиной часа 200 «двухсотых» у нас было и 300 «трехсотых». У меня была рация. Я говорю: «Так и так, мы попали в плен, не стреляйте». Я назвал, кто раненный, кто убит. И как началось! Те, кто из наших на полу лежали, раненные, их тупо добили. Свои же. А потом, когда нас уже выводили, тех, кто живой остался, подлетел дрон, что-то скинул, там все сгорело, вместе с человеком. И минометами добивали. Я говорю: «Не стреляйте», а мне в ответ: «Цэ не мы, кто-то другой», – приводит источник слова Чичинадзе.

Наемник также отметил человечное отношение российских солдат к военнопленным.

Оружие побросали, у меня ранение уже было. Отношение реально людское, я не ожидал такого. Не то что от русских, а вообще от военных: в тебя стреляют, а ты потом берешь и кормишь этого человека. Отношение вообще отличное было, – добавил пленный наемник.

Изображение от senivpetro на Freepik

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