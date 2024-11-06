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Вспышка на Солнце: 7 ноября Ростовскую область накроет магнитная буря

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Вспышка высшего X балла зарегистрирована на Солнце 6 ноября. Уже к полуночи Земля окажется под властью магнитной бури, пик которой придется на утро 7 ноября.  

Новости Ростовской области

Балл вспышки, согласно измерениям, составляет X2.4. Максимум излучения зарегистрирован в 16.40 по московскому времени, сообщает Лаборатория Солнечной астрономии РАН.

«Предварительно выставлены максимальные риски для планеты, которые либо подтвердятся в ближайшие часы, либо нет. За последние двое суток на Солнце произошло несколько заметных вспышек среднего класса, в настоящее время существуют риски ещё более крупных вспышек», — говорится в сообщении.

По прогнозам астрономов, магнитная буря в Ростовской области продлится с 00.00 до 18.00 7 ноября. Ожидается, что магнитосфера возбудится до уровня G1. Сильнее всего — с 6 часов утра до полудня.

На данный момент вероятность магнитной бури составляет 30%, сильного магнитного шторма — 5%.

Напомним, из-за сильнейшей магнитной бури уровня G4 11 октября жители Таганрога и Ростовской области наблюдали полярное сияние.

Иллюстрация сгенерирована нейросетью Kandinsky 3.1

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Таганрогская правда
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