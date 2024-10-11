Главная » Город

В ночь на 11 октября жители Таганрога наблюдали полярное сияние

На чтение 2 мин Просмотров 48 Опубликовано

Редкое для наших широт природное явление таганрожцы и жители других городов и районов Дона наблюдали из-за действующей в это время магнитной бури уровня G4.

Город

Фотографии ночного неба, окрашенного в малиновые цвета, жители Таганрога разместили в соцсетях и Telegram-каналах. Полярное сияние в ночь на 11 октября увидели на Простоквашино, Русском поле, Пушкинской набережной, в Северном жилом массиве, садовых товариществах. Лучше всего, как отмечают очевидцы, явление было видно над Таганрогским заливом.

Некоторые заметили также световые столбы и болиды.

Напомним, магнитные бури накрыли Ростовскую область с 10 октября и сохранятся до вечера 12 октября.

«На Земле продолжается магнитная буря. Стартовав с среднего уровня, класса G2, она быстро усилилась до сильного уровня, класса G3, а затем и до очень сильного уровня, класса G4. Причиной этих возмущений в магнитосфере нашей планеты стала солнечная вспышка максимального уровня Х1,8, произошедшая на ближайшей к нам звезде около 5 часов утра по московскому времени, в среду 9 октября», — сообщает в своем Telegram специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По прогнозам метеоролога, 11 октября в первой половине дня интенсивность магнитной бури будет уровня G3-G4, затем начнёт постепенно ослабевать. 12 октября магнитная буря продолжится, но станет менее интенсивной, от слабого до среднего уровня, классов G1-G2 и прекратится в ночь на воскресенье.

Фото: Telegram-канал «Мой Таганрог»

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

магнитные бури погода погода в Таганроге Таганрогский залив
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru