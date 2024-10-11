В ночь на 11 октября жители Таганрога наблюдали полярное сияние

Редкое для наших широт природное явление таганрожцы и жители других городов и районов Дона наблюдали из-за действующей в это время магнитной бури уровня G4.

Фотографии ночного неба, окрашенного в малиновые цвета, жители Таганрога разместили в соцсетях и Telegram-каналах. Полярное сияние в ночь на 11 октября увидели на Простоквашино, Русском поле, Пушкинской набережной, в Северном жилом массиве, садовых товариществах. Лучше всего, как отмечают очевидцы, явление было видно над Таганрогским заливом.

Некоторые заметили также световые столбы и болиды.

Напомним, магнитные бури накрыли Ростовскую область с 10 октября и сохранятся до вечера 12 октября.

«На Земле продолжается магнитная буря. Стартовав с среднего уровня, класса G2, она быстро усилилась до сильного уровня, класса G3, а затем и до очень сильного уровня, класса G4. Причиной этих возмущений в магнитосфере нашей планеты стала солнечная вспышка максимального уровня Х1,8, произошедшая на ближайшей к нам звезде около 5 часов утра по московскому времени, в среду 9 октября», — сообщает в своем Telegram специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По прогнозам метеоролога, 11 октября в первой половине дня интенсивность магнитной бури будет уровня G3-G4, затем начнёт постепенно ослабевать. 12 октября магнитная буря продолжится, но станет менее интенсивной, от слабого до среднего уровня, классов G1-G2 и прекратится в ночь на воскресенье.

Фото: Telegram-канал «Мой Таганрог»