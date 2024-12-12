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Дмитрий Песков высказался по поводу ракетной атаки на Таганрог 11 декабря

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Ответ последует обязательно, подчеркнул представитель Кремля.

Новости Таганрога

Дмитрий Песков выступил с комментарием по поводу недавней ракетной атаки на аэродром Таганрога. Его слова приводит ТАСС. Пресс-секретарь президента страны сказал, что  Россия обязательно ответит на атаку ракетами ATACMS по аэродрому в Таганроге. Это будет тогда, «как будет признано целесообразным».

«Хочу напомнить абсолютно недвусмысленное и прямое заявление Министерства обороны Российской Федерации, которое было вчера, где четко сказано, что ответ последует», — приводит агентство слова Дмитрия Пескова.

Напомним, в ночь на 11 декабря Таганрог подвергся ракетной атаке, в городе объявлялась воздушная тревога. Повреждения получило одно из промышленных предприятий, на парковке сгорело 14 автомобилей.

Фото: kremlin.ru

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Таганрогская правда
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