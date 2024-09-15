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Врезался в столб: в Ростовской области в ДТП погиб мотоциклист

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Смертельная авария произошла рано утром 15 сентября в Октябрьском районе Ростовской области.

Новости Ростовской области

Сигнал о ДТП поступил в полицию в 05.50. В поселке Красногорняцкий, на улице Чапаева, 30-летний мужчина, управляя мотоциклом Yamaha, по предварительным данным, на регулируемом перекрестке не справился с управлением, съехал с проезжей части дороги и врезался в препятствия — кирпичный столбик и опору ЛЭП.

«В результате ДТП водитель Yamaha от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. 27-летний пассажир мотоцикла получил травмы и был госпитализирован», — сообщает Госавтоинспекция по Ростовской области.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы рассказывали, что 13 сентября в Ростовской области погиб байкер, сбивший собаку.

Фото ГАИ по РО

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Таганрогская правда
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