На Дону в аварии погиб байкер, сбивший собаку

Пассажирка мотоцикла с травмами различной степени тяжести госпитализирована в медучреждение.

Смертельная авария произошла 13 сентября в Волгодонске Ростовской области.

В 21.05 на Жуковском шоссе Волгодонска, в районе дома № 15, 44-летний мужчина на мотоцикле Yamaha при движении наехал на собаку, после чего мотоцикл опрокинулся.

«В результате ДТП водитель транспортного средства от полученных травм скончался до приезда скорой медицинской помощи, 21-летняя пассажирка мотоцикла, получила травмы, была доставлена в медицинское учреждение. Проводится проверка обстоятельств аварии», — сообщает Госавтоинспекции Ростовской области.

Ранее мы рассказывали, что в Ростовской области при столкновении двух авто погибли четыре человека.

Фото: ГАИ по РО