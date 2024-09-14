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На Дону в аварии погиб байкер, сбивший собаку

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Пассажирка мотоцикла с травмами различной степени тяжести госпитализирована в медучреждение.

Новости Ростовской области

Смертельная авария произошла 13 сентября в Волгодонске Ростовской области.

В 21.05 на Жуковском шоссе Волгодонска, в районе дома № 15, 44-летний мужчина на мотоцикле Yamaha при движении наехал на собаку, после чего мотоцикл опрокинулся. 

«В результате ДТП водитель транспортного средства от полученных травм скончался до приезда скорой медицинской помощи, 21-летняя пассажирка мотоцикла, получила травмы, была доставлена в медицинское учреждение. Проводится проверка обстоятельств аварии», — сообщает Госавтоинспекции Ростовской области.

Ранее мы рассказывали, что в Ростовской области при столкновении двух авто погибли четыре человека.

Фото: ГАИ по РО 

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авария ГАИ Госавтоинспекция ДТП Ростовская область
Таганрогская правда
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