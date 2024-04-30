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Врезался в столб: в Ростовской области два человека погибли в ДТП

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Смертельная авария произошла сегодня, 30 апреля, утром в городе Шахты Ростовской области, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Новости Ростовской области

Сигнал о ДТП поступил в полицию в 8.25. В районе дома № 13 по проспекту Александровск-Грушевскому города Шахты, по предварительной информации, неустановленный водитель на Renault Logan вылетел на встречку. Потеряв управление автомобилем, он врезался в опору уличного освещения. После столкновения машина загорелась.

В результате ДТП погибли водитель и пассажир транспортного средства. Их личности устанавливаются. Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего, — говорится в сообщении отдела пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

Напомним, 28 апреля в Морозовском районе в аварии пострадали трое несовершеннолетних.

Фото УГИБДД по Ростовской области

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Таганрогская правда
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