Перевернулся автомобиль: на Дону в ДТП пострадали три подростка

Авария с тремя пострадавшими произошла вчера, 28 апреля, в Морозовском районе Ростовской области, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Сигнал об аварии поступил в полицию в 22.55. На 13 км + 340 м автодороги «обход г. Морозовск-ст. Вольно-Донская» 20-летняя девушка-водитель на Renault Logan, по предварительным данным, столкнулась с автомобилем «Богдан», который ехал впереди. Отечественным авто управлял 22-летний водитель.

Из-за столкновения «Богдан» слетел с дороги и перевернулся.

В результате ДТП пострадали три несовершеннолетних пассажира автомобиля «Богдан»: мальчики 15 и 12 лет и 17-летняя девушка. Пострадавшие госпитализированы. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы сообщали, что в Ростовской области привлекли к административной ответственности водителей-дрифтеров.

Фото УГИБДД по Ростовской области