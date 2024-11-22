Врезался в дерево: в Ростовской области в ДТП погиб водитель

Смертельная авария произошла днем 21 ноября в Сальском районе Ростовской области.

Сигнал о ДТП поступил в полицию в 13.35. На 39 км + 670 м автодороги «ст. Егорлыкская — г. Сальск», 56-летний водитель «Лада Ларгус», по предварительным данным, не справился с управлением транспортным средством по причине плохого самочувствия. В результате он съехал с дороги в поле, пересек примыкающую дорогу и врезался в дерево.

«Водитель «Лада Ларгус» скончался на месте ДТП до приезда скорой помощи. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, — сообщает Госавтоинспекция Ростовской области.

Ранее мы рассказывали, что 19 ноября в Ростовской области на трассе перевернулся грузовик.

Фото Госавтоинспекции РО