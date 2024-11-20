В Ростовской области на трассе перевернулся грузовик

19 ноября в Ростовской области на трассе М-4 «Дон» перевернулся грузовик, после чего на дороге образовался транспортный затор. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария случилась в десятом часу утра на 830 км автодороги. По предварительной информации, 53-летний водитель грузового автомобиля «МАЗ» не справился с управлением. Он врезался в центральное металлическое ограждение, после чего машина перевернулась.

В результате ДТП автомобиль получил механические повреждения, к счастью никто не пострадал. Однако на дороге образовался транспортный затор, на месте работали сотрудники Госавтоинспекции.

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Фото Госавтоинспекции РО