Вчера, 13 июня, на трассе в Ростовской области во время столкновения легковушки и грузовика погибли два человека, сообщает региональная Госавтоинспекция.
Авария случилась в два часа дня на 63 км автодороги «Шахты — Цимлянск» в Константиновском районе. По предварительной информации, 38-летний водитель автомобиля «Hyundai Accent» совершая обгон, не выбрал безопасную скорость движения, выехал на встречную полосу и врезался в «МАН», которым управлял 50-летний мужчина.
В результате ДТП погибли водитель и 44-летний пассажир автомобиля «Hyundai Accent». Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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Фото «Таганрогской правды»
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