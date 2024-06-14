Вчера, 13 июня, на трассе в Ростовской области во время столкновения легковушки и грузовика погибли два человека, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария случилась в два часа дня на 63 км автодороги «Шахты — Цимлянск» в Константиновском районе. По предварительной информации, 38-летний водитель автомобиля «Hyundai Accent» совершая обгон, не выбрал безопасную скорость движения, выехал на встречную полосу и врезался в «МАН», которым управлял 50-летний мужчина.

В результате ДТП погибли водитель и 44-летний пассажир автомобиля «Hyundai Accent». Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы рассказали, что в Ростовской области разбился пьяный водитель на мотоцикле.

Фото «Таганрогской правды»