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Врезались в грузовик: смертельная авария произошла на донской трассе

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Вчера, 13 июня, на трассе в Ростовской области во время столкновения легковушки и грузовика погибли два человека, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Новости Ростовской области

Авария случилась в два часа дня на 63 км автодороги «Шахты — Цимлянск» в Константиновском районе. По предварительной информации, 38-летний водитель автомобиля «Hyundai Accent» совершая обгон, не выбрал безопасную скорость движения, выехал на встречную полосу и врезался в «МАН», которым управлял 50-летний мужчина.

В результате ДТП погибли водитель и 44-летний пассажир автомобиля «Hyundai Accent». Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы рассказали, что в Ростовской области разбился пьяный водитель на мотоцикле.

Фото «Таганрогской правды»

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Таганрогская правда
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