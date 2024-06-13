В Ростовской области разбился пьяный водитель на мотоцикле

Вчера, 12 июня, в Ростовской области пьяный водитель на мотоцикле врезался в легковушку и с травмами различной степени тяжести был госпитализирован, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария случилась в 12ю30 на 0 км + 650 м автодороги «поселок Сосны — хутор Нижнепопов». По предварительной информации, 25-летний водитель, управляя незарегистрированным мотоциклом, не выдержал безопасную дистанцию и врезался в ехавший в попутном направлении автомобиль. Уточняется, что мотоциклист не имел прав управления транспортным средством.

В результате ДТП водитель мотоцикла получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение. Установлено, что в его крови обнаружен алкоголь в 0,098 промилле. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Фото Анатолия Ивашова