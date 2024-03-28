Хирург Ростовского государственного медуниверситета в составе бригады «Профилактичекого патруля» спасла парня из Херсонской области, который в детстве проглотил 26 медных монет, сообщает донской Минздрав.

Экстренная операция была выполнена во время командировки в Херсонскую область. Медики пришли на помощь жителю поселка Ивановка. Парня доставила в больницу бригада скорой помощи с желудочным кровотечением из-за открывшейся язвы, которое впоследствии перешло в профузное. Ситуация осложнялась тем, что пациент потерял около трех литров крови.

Визуализировали язву, ушили, остановили кровотечение. И когда были готовы к ушиванию желудка, при ревизии дна нащупали инородные тела. И достали оттуда кучу монет, насчитали 26 штук, — рассказала хирург.

Оказалось, что в детстве парень наглотался медных монет, размером с наши пятирублевые.

Операция прошла успешно. Уже утром пациента перевели из реанимации в палату.

Фото: Медиацентр РостГМУ