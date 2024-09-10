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Возможны полярные сияния: на Ростовскую область идут сильные магнитные бури

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Магнитный фон Земли будет неспокойным с 18 часов 10 сентября до полудня 11 сентября.

Новости Ростовской области

О возможных магнитных бурях предупреждают специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

«7 сентября произошёл крупный выброс плазмы на видимой солнечной стороне, который, похоже, заденет Землю краем. На вечер вторника 10 сентября по московскому времени прогнозируются бури уровня 1-2 по 5-балльной шкале. Есть умеренные вероятности (около 30 %) на полярные сияния в европейской части страны», — говорится в сообщении.

Еще один выброс плазмы, более сильный, произошел утром 9 сентября. На данный момент вероятность магнитных бурь составляет 25%, сильного магнитного шторма — 40%.

Пик магнитных бурь придется на ночь с 10 на 11 сентября.

Медики советуют в дни магнитных бурь быть предельно внимательными к своему здоровью, особенно людям, страдающим хроническими заболеваниями. Рекомендуется отказаться от дальних поездок и вредных привычек, больше пить, гулять на свежем воздухе, придерживаться щадящей диеты.

Ранее мы рассказывали, что в ночь на 13 августа 2024 года жители Ростовской области в очередной раз наблюдали полярное сияние

Фото из архива

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Таганрогская правда
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