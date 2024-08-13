В ночь на 13 августа жители Ростовской области в очередной раз наблюдали полярное сияние

Редкое природное явление, по мнению ученых, возникло из-за действующей в это время магнитной бури уровня G3.

Фотографии ночного неба, окрашенного в яркие цвета, очевидцы разместили в соцсетях и телеграм-каналах. Лучше всего полярное сияние было заметно в северных районах Ростовской области.

Некоторые запечатлели сразу два необычных явления — полярное сияние и звездопад. Напомним, именно на нынешнюю ночь пришелся пик потока Персеиды — за час можно было увидеть до 120 падающих звезд.

Наблюдали полярное сияние и жители других регионов России — Москвы, Санкт-Петербурга, Тюменской, Ленинградской, Свердловской областей.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем телеграм-канале уточнил, что магнитная буря завершена. 13 августа геомагнитный индекс Kp находится на уровне 2-3, что соответствует спокойному состоянию поля Земли.

«Однако риски новых вспышек и выбросов в зоне воздействия Солнца на Землю не сняты и сохранятся на высоком уровне ещё не менее 2-3 суток», — написал ученый.

Полярное сияние жители Дона также видели в мае 2024 года.

Фото из соцсетей