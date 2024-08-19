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Возможности введения туристического налога обсудили в Таганроге

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Возможности введения туристического налога в Таганроге обсудили во время встречи, которую провела первый заместитель главы городской администрации Светлана Камбулова с представителями гостиниц и Ассоциации профессионалов индустрии гостеприимства Ростовской области.

Новости Таганрога

Напомним, что с 1 января 2025 года вступает в силу поправка в Налоговом кодексе РФ о введении туристического налога. Он будет местным, а решение о его введении муниципалитеты будут принимать самостоятельно. Платить налог будут организации и физлица, оказывающие услуги по предоставлению мест для временного проживания и включенные в реестр классифицированных средств размещения. Ставка туристического налога в 2025 году не должна превышать 1% от стоимости услуги, ее минимальный размер — 100 рублей за каждые сутки проживания.

Для Таганрога туристический налог может стать дополнительным источником доходов для развития туристической инфраструктуры. Участники рабочей встречи обсудили изменения в законодательстве, плюсы и минусы введения налога. Светлана Камбулова предложила представителям бизнес-сообщества подготовить свои предложения по дифференциации налоговых ставок с учетом сезонности, категории гостиниц и льготных категорий граждан. Следующее обсуждение запланировано на конец августа.

Ранее мы рассказали, что туристический налог собираются ввести в Ростове.

Фото Сергея Плишенко

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Таганрогская правда
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