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В Ростове собираются ввести туристический налог

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С 1 января 2025 года в Ростове-на-Дону планируют ввести туристический налог. Организации и физические лица, предоставляющие временное жилье, обяжут перечислять часть доходов в городскую казну.

Новости Ростовской области

«В 2025 году налоговая ставка составит 1% от стоимости проживания в сутки, но не менее 100 рублей», — сообщают региональные СМИ со ссылкой на главу администрации Ростова Алексея Логвиненко.

Как известно, в ряде курортных регионов России туристы при заселении в гостиницы платят курортный сбор. Такая мера до конца 2024 года действует в Краснодарском и Ставропольском краях, Крыму, Санкт-Петербурге и на федеральной территории «Сириус» в Сочи.

Недавно Госдума приняла поправки в налоговый кодекс РФ, согласно которым власти муниципалитетов и городов федерального значения могут вводить на своей территории туристический налог. Платить его уже будут не постояльцы, а владельцы отелей, гостиниц, хостелов. Размер налога устанавливают местные власти. В 2025 году налог составит 1% от стоимости проживания в сутки, в дальнейшем станет повышаться — до 5% к 2029 году.

Что касается Ростова, где турпоток растет ежегодно, то решение о введении туристического налога еще не принято.

«Возможность введения данного налога в Ростове-на-Дону с 1 января 2025 года нами рассматривается. Такое право нам предоставлено новой главой Налогового кодекса РФ. Однако, приниматься решение о введении этого налога будет депутатами Ростовской-на-Дону городской Думы по итогам обсуждения на публичных слушаниях и рассмотрения специальной думской комиссией», — написал в своем телеграм-канале Алексей Логвиненко.

О возможном введении туристического налога в других донских муниципалитетах пока информации нет.

Фото pos.gosuslugi.ru

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Вольный Дон налоги туризм Ростовская область
Таганрогская правда
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