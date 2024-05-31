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Возможно полярное сияние: 31 мая Ростовскую область накроет длительная магнитная буря уровня G2

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В период магнитной бури длительностью до 20 часов в Ростовской области возможны полярные сияния, предупреждают специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

#Погода

Подтверждён приход солнечных масс около 20 часов по московскому времени в пятницу, 31 мая. Краевые фрагменты облака сильно подвержены сторонним воздействиям и могут прийти как раньше, так и позже на несколько часов. Наиболее вероятным сценарием является продолжительность бури от 15 до 20 часов. В пике возможен уровень до G2. Около 15% составляет вероятность бурь уровня G3, — сообщается на сайте Лаборатории.

Ученые уточняют, что в Ростовской области высоки вероятности полярных сияний в ночь с пятницы на субботу. Магнитное поле успокоится к полудню 1 июня.

Медики советуют в дни магнитных бурь быть предельно внимательными к своему здоровью, особенно людям, страдающим хроническими заболеваниями. Рекомендуется отказаться от дальних поездок и вредных привычек, больше пить, гулять на свежем воздухе, придерживаться щадящей диеты.

Напомним, вечером, 10 мая 2024 года, в результате сильнейшей магнитной бури жители Ростовской области наблюдали уникальное природное явление – полярное сияние.

Фото: ВК «Мой Таганрог» — полярное сияние 10 мая в Неклиновском районе

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Таганрогская правда
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