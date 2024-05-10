Вечером 10 мая жители Ростовской области наблюдают полярное сияние

В малиновые цвета вечером 10 мая окрасилось небо в Неклиновском, Морозовском, Зерноградском, Багаевском, Матвеево-Курганском, Мясниковском, Миллеровском и других районах Ростовской области. Фото необычного природного явления очевидцы выкладывают в соцсетях.

Напомним, специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН спрогнозировали сильнейшую за последние 20 лет магнитную бурю. Начало ее как раз и приходится на ночь с 10 на 11 мая.

На Земле впервые за 20 лет может произойти буря высшего 5 уровня. За последние двое суток на Солнце произошло 6 вспышек высшего балла X. Уровень вспышечной активности в пике достигал отметки 9.8 по 10-балльной шкале, — отмечают ученые.

В сообщении на сайте лаборатории от 21.10 10 мая говорится, что обширная зона полярных сияний накрывает территорию России.

фото xras.ru

10 мая вечером над РФ — обширная зона полярных сияний. Смотрите в небо. Нижняя граница пока на широтах около 60-65 градусов. В течение часа возможен приход полярного овала к Москве и Санкт-Петербургу. Сила текущей магнитной бури пока не ясна. Собираются сведения с магнитных обсерваторий. Пик бури предварительно ожидается завтра в середине дня, когда к Земле должны прийти основные массы, выброшенные Солнцем, — уточнили в лаборатории.

5 ноября 2023 года в результате сильной вспышки на Солнце жители Ростовской области и юга России наблюдали полярное сияние. Тогда уровень бури был G3.

Фото на главной: ВК «Мой Таганрог» — полярное сияние в Неклиновском районе