В Неклиновском районе задержанный пытался сбежать из отделения полиции по водосточной трубе

Мужчине не повезло – он упал с высоты третьего этажа и получил травмы.

Об инциденте, произошедшем в ОМВД России по Неклиновскому району, рассказали в донском главке МВД.

Полиция Неклиновского района получила сообщение о краже. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали 31-летнего гражданина, подозреваемого в совершении преступления.

«Мужчина был доставлен в территориальный отдел полиции. Находясь в помещении с сотрудником, он развернулся и подбежал к открытому окну. Попытавшись спуститься по водосточной трубе, не удержался и упал на землю с третьего этажа. При падении подозреваемый получил травмы, ему оказали на месте первую доврачебную помощь и вызвали сотрудников медучреждения. Пострадавший госпитализирован», — говорится в сообщении.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.

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Фото из архива «Таганрогской правды»