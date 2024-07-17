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В Неклиновском районе задержанный пытался сбежать из отделения полиции по водосточной трубе

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Мужчине не повезло – он упал с высоты третьего этажа и получил травмы.

Новости Ростовской области

Об инциденте, произошедшем в ОМВД России по Неклиновскому району, рассказали в донском главке МВД.

Полиция Неклиновского района получила сообщение о краже. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали 31-летнего гражданина, подозреваемого в совершении преступления.

«Мужчина был доставлен в территориальный отдел полиции. Находясь в помещении с сотрудником, он развернулся и подбежал к открытому окну. Попытавшись спуститься по водосточной трубе, не удержался и упал на землю с третьего этажа. При падении подозреваемый получил травмы, ему оказали на месте первую доврачебную помощь и вызвали сотрудников медучреждения. Пострадавший госпитализирован», — говорится в сообщении. 

В настоящее время по данному факту проводится проверка.

Ранее мы рассказывали, что в Таганроге сотрудники полиции нашли 15-летнюю девочку, которая ушла из дома.

Фото из архива «Таганрогской правды»

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