Волонтеры Таганрога передали на фронт сотни маскировочных сетей и антидроновых одеял

КТОС №37 под руководством Тамары Поталовой координирует сбор гуманитарной помощи для военнослужащих.

Поддержка участников специальной военной операции часто ассоциируется с крупными государственными инициативами, однако значительную роль играют и локальные сообщества.

«Яркий пример — работа комитета территориального общественного самоуправления №37 под руководством Тамары Поталовой, чья деятельность демонстрирует, как организованные усилия на местах приносят реальную пользу военнослужащим», — рассказала глава Таганрога Светлана Камбулова.

Благодаря энергии и организаторским способностям Тамары Поталовой вокруг КТОС №37 сформировалось активное сообщество, тесно взаимодействующее с волонтерской группой «За Победу». Вместе они выстроили систему комплексной помощи бойцам, включающую не только сбор, но и доставку необходимых материалов непосредственно на передовую.

«Мы делаем то, что можем, и делаем это с душой», — отмечает Тамара Поталова.

С начала деятельности активисты изготовили и передали 764 маскировочные сети, 385 антидроновых одеял и 300 окопных свечей. Кроме того, волонтеры шьют подушки и одеяла, вяжут балаклавы и шапки, закупают электроды, круги для резки металла, буксировочные тросы, сетку «рабицу», металлические «кошки», теплые тельняшки и предметы гигиены.

Отдельное направление — обеспечение продуктами питания. Тамара Поталова организовала среди жителей постоянный сбор продовольствия: на фронт отправляются колбасные изделия, свежие овощи и фрукты, консервы, домашние заготовки и питьевая вода.

«Каждая такая посылка становится осязаемым свидетельством поддержки, символизируя единство тыла и защитников», — отмечает Светлана Камбулова.

Особую эмоциональную ценность имеют письма и рисунки от детей Таганрога, которые пишут бойцам о Родине, службе и ожидании дома. Многие военнослужащие хранят эти детские послания как самые важные вещи, видя в них смысл своей миссии.

Работа КТОС №37 и группы «За Победу» продолжается ежедневно, демонстрируя, что тыл остается надежным оплотом для тех, кто находится на передовой.

Фото: Telegram-канал Светланы Камбуловой

