Волонтеры Таганрога доставили гуманитарную помощь бойцам на Запорожском направлении

Группа «VOZим ДОБРО» организовала поездку с гуманитарной помощью для военнослужащих в зоне спецоперации на Запорожском направлении. Продолжаем рассказ о встречах на дорогах СВО.

В специальной военной операции принимают участие военнослужащие всех родов войск. Используются и части специального назначения. В одной из таких бригад, в группировке войск «Днепр» на Запорожском направлении, нас уже ждали с гуманитарной помощью. Встреча произошла в заранее обговоренном месте. После разгрузки гуманитарки выдалась возможность пообщаться.

О чем рассказали разведчики

Первым в разговор вступил старший разведчик с позывным «Золотой». Родом, как рассказал, из «сальских краев». Там его ждут жена, два сына и дочь.

На СВО пошел добровольцем, это его второй контракт. По первому успел повоевать в Сирии, послужить в Нижнем Новгороде, в танковом полку. Контракт закончился, но на «гражданке» себя не нашел. Поскольку состояние здоровья позволяло, решил новый контракт подписать со спецназом. Сдал необходимые тесты, нормативы по физической подготовке, и вот разведчик с позывным «Золотой» — военнослужащий бригады специального назначения.

Основные задачи, которые выполняет его группа, — разведка и уничтожение позиций артиллерийских и минометных батарей, бронетехники противника, мест сосредоточения живой силы, складов с оружием и боеприпасами. Особенность в том, что при наличии вооружения, которое способно уничтожить разведанные цели, поражение последних происходит сразу, после короткого доклада «наверх». Иначе цель просто «уйдет».

Для уничтожения бронетехники на вооружении группы имеются противотанковые ракетные комплексы, в том числе и переносные. Против пехоты противника — автоматические гранатометы АГС-17, их же используют и для поддержки огнем штурмовиков. Если разведанная цель самим «не по зубам», сообщают координаты либо артиллерии, либо авиации. При необходимости корректируют огонь артиллеристов и минометчиков. На счету группы сожженные бронетранспортеры и боевые машины пехоты противника, уничтоженные огневые точки, живая сила ВСУ.

Успехи разведчика по заслугам оценило командование, наградив государственными наградами — медалями «За храбрость» II степени, «За спасение погибавших», «Жукова», «Суворова», Георгиевским крестом IV степени, а также медалями министерства обороны «За боевые отличия» I и II степени.

Про «укропов» сказал однозначно: это — убежденные фашисты. На телах убитых и редких пленных выколота всевозможная нацистская символика. Даже на винтах сбитых или «посаженных» дронов противника выгравирована свастика. В плен попадают единицы. Остальные стреляют до последнего патрона и не сдаются.

В освобожденных деревнях иногда попадаются оставшиеся местные жители, в основном пожилые люди. Те, кто помоложе, либо воюют против нас, либо просто ушли с отступающими. Старики встречают доброжелательно. Им предлагают эвакуацию и отвозят в безопасный район. Тем, кто по каким-либо причинам остался, подвозят лекарства, продукты, оказывают помощь.

Чуть позже в разговор вступили двое других военнослужащих, с позывными «Фермер» и «Спасатель». Оба оказались из пригорода Таганрога. «Фермер» — из села Большая Неклиновка, «Спасатель» — из Ряженого. На СВО попали разными путями. Разведчик «Фермер» в свое время был призван на срочную службу, потом подписал контракт. Во время прохождения службы по контракту и началась спецоперация. Разведчик «Спасатель» до начала боевых действий действительно четыре года работал спасателем. После того, как погибли несколько его друзей, пошел добровольцем. Оказался в бригаде специального назначения.

Все трое, но в один голос заявили, что в их воинской части настрой самый боевой, и они прикладывают все усилия, чтобы вернуться скорее и с победой. Добить врага так, чтобы ни дети, ни внуки не видели того, что довелось испытать им.

Встреча с десантниками

А нам еще предстояла встреча с десантниками гвардейского десантно-штурмового полка десантно-штурмовой дивизии Южного военного округа. Добраться до пункта временной дислокации подразделения было непросто. Порой казалось, что десять километров ухабистой грунтовой дороги способны вытрясти все внутренности. Но вот всё позади. Особенно приезду гостей был рад пес внушительных размеров по кличке «Граф». Эта восточно-европейская овчарка давно верой и правдой служит штурмовикам на СВО.

После разгрузки машины нас пригласили «попить чайку». Когда вошли в помещение и увидели приготовленный стол, поняли, что ждет не «чаек», а полноценный обед. В непринужденной обстановке разговор пошел свободнее. Их подразделение командование отвело с линии боевого соприкосновения и направило в резерв. Сейчас приходит пополнение, которое основательно обучают. Обслуживают и ремонтируют технику и вооружение. Готовятся к последующим боевым действиям.

До этого работали в районе села Вербовое. Боевые действия там можно охарактеризовать как маневренную оборону. В новостях об этом обычно говорят: заняли более выгодные рубежи и улучшили свое тактическое положение, закрепив достигнутый успех. В этом же Вербовом десантники попали под химическую атаку противника. После подрыва химического боеприпаса испытывали слезоточение и резь в глазах, тошноту. Но с этой бедой справились.

Вообще характеризуют части ВСУ как хорошо подготовленные и мотивированные. Наемников ни среди пленных, ни среди убитых на этом участке не попадалось, враг воюет своими силами. Активно применяет не только «химию», но и бронетранспортеры, боевые машины пехоты иностранного производства. Конечно, никуда не денешься от вражеских дронов (и у штурмовиков эта проблема). Управляют ими опытные операторы, которые отслеживают применение нашими бойцами противодроновых ружей. Если обнаруживают, что на рабочей частоте произошло несколько падений беспилотников, частоту меняют, чтобы снизить вероятность поражения.

К посторонним «добровольцам» здесь относятся с опаской. Бывали случаи, когда лжеволонтеры выходили на связь с командованием, обещали привезти необходимую помощь, согласовывали место встречи. Но когда наши военные приезжали туда в назначенное время, по ним наносились удары из различных систем вооружения. Поэтому контактируют сейчас только с постоянными, проверенными.

Кроме всего прочего, мы привезли штурмовикам письма от детей. Очень трогательно было смотреть, как бойцы вслух читают письма школьников. Одна стена их укрытия полностью занята прочитанными письменными посланиями.

Разговоры разговорами, но настало время отъезда, чтобы засветло выехать на трассу. Попросили рассказать о более короткой дороге, если такая имеется. Десантники несколько замялись, но потом объяснили, что дорога есть, только она постоянно контролируется БПЛА «укропатриотов». Было насколько случаев, когда удары FPV-дронами наносились не только по военным, но и по гражданским машинам. Настоятельно рекомендовали поехать по более протяженному, но более безопасному маршруту. Так мы и поступили.

Всю обратную дорогу в головах «крутилось» одно желание: быстрее бы закончилась эта спецоперация, быстрее бы наступил мир. Да, наши военные научились воевать, научились побеждать. Но пусть лучше слышат счастливый детский смех, чем смертоносные разрывы вражеских снарядов.

Евгений БУТЫЛИН, фото автора и из архива группы «VOZим ДОБРО»