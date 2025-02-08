Волонтеры Таганрога из группы «VOZим ДОБРО» доставили очередную партию гуманитарной помощи в зону СВО

Оправдывая свое название, группа «VOZим ДОБРО» в очередной раз организовала поездку с гуманитарной помощью для военнослужащих в зоне спецоперации. Снова две грузовые «ГАЗели» были забиты ящиками, коробками, маскировочными сетями и мешками. Необходимое бойцам имущество ждали в подразделениях на переднем крае.

Поскольку дорога в одну сторону составляла более трехсот километров, а точек назначения было несколько, выезд назначили на пять утра. Водители Сергей Мельников и Виктор Обертинский выглядели отдохнувшими. Организаторы поездки Нелли Михеевская и Даша Иванова, похоже, чувствовали себя бодро, несмотря на очередную бессонную ночь, в течение которой девушки жарили пирожки и нарезали бутерброды.

В гостях у бригады «Сомали»

Первыми предстояло встретиться с бойцами штурмовой бригады «Сомали». Груз срочный, поэтому они сами выехали нам навстречу. Быстро перекинули в машину «сомалийцев» коробки, мешки и маскировочные сети, перебросились буквально парой слов – и в путь. Мы — по адресам, они – воевать.

Через пять с небольшим часов дороги в сопровождении темноты и тумана подъехали ко второй точке встречи. В эту воинскую часть заказанное имущество еще не доставляли. Предстояло знакомство. Встретил нас начальник инженерной службы гвардейской мотострелковой дивизии, подполковник с позывным «Тюмень». Он и сопроводил колонну в пункт временной дислокации роты отдельного инженерно-саперного батальона.

Бойцы встречали, как обычно, тепло и приветливо. Выяснилось, что в подразделении служит несколько человек из Таганрога.

После разгрузки выдалось время немного поговорить. Оказалось, подполковник родился в Тюмени (откуда и позывной). Окончил Тюменское высшее командное инженерное училище, после чего служил на различных должностях в войсках. Прошел путь от капитана, командира саперной роты до подполковника, начальника инженерной службы дивизии. Отмечен государственными наградами — орденом Мужества, медалями «За отвагу» и «За храбрость» II степени. Лучше, чем названия трех наград, о личных качествах офицера никто не скажет. Поймав в моем взгляде немой вопрос, «Тюмень» рассказал, за что получил «мужика» (орден Мужества на языке военных).

При выполнении боевой задачи на их направлении, в «укроповскую» засаду попала парашютно-десантная рота. Надо было срочно вывести ее из-под огня в безопасное место. Подробности подполковник опустил, но отметил, что поставленную задачу выполнил: десантники вышли без потерь. И это лишь один из эпизодов его военной работы.

Дроновое противостояние

Задачи инженерного обеспечения, за выполнение которых отвечает начальник инженерной службы в боевой обстановке, остались прежними, изменились только формы и способы их выполнения. О чем-то «Тюмень» настоятельно рекомендовал не писать, но отдельными фактами поделился. Остановился и на больной теме — «дроновом противостоянии» (пишу об этом в каждом материале, однако проблема остается до сих пор). Беспилотники активно используются в действиях обеих противоборствующих сторон. «Тюмень» показал мастерскую для ремонта, дооборудования и «перепрошивки» всех типов БПЛА, включая вражеские. Для наглядности продемонстрировал посаженный нашими средствами радиоэлектронной борьбы ВСУшный «Мамонт». Его тоже чуть позже используют против бывших владельцев.

При дооборудовании своих беспилотников на 3D-принтере печатают «сбросы» для противотанковых мин. В основном используют ПТМ-1 и ПТМ-3 (ПТМ — противотанковая мина, 1 и 3 – номера моделей). Результаты дистанционного минирования — подорвавшиеся американские бронетранспортеры М113 и боевые машины пехоты М2 «Бредли». Танков противника здесь не замечено.

При разминировании аналогично используются БПЛА, причем в двух вариантах. Если вражеская мина с электромагнитным взрывателем, к «Мавику» (компактный дрон) на веревке подвешивается магнит. При подлете к мине изменяется электромагнитное поле, взрыватель срабатывает, и она взрывается. Или на тот же «Мавик» крепится 400-граммовая тротиловая шашка с зажигательной трубкой, всё это сбрасывается рядом с миной, шашка взрывается, а мина детонирует.

В качестве фугасов для уничтожения вражеских блиндажей приспособились использовать противотанковые мины ТМ-62. У них больше масса взрывчатого вещества по сравнению с ПТМ-1 и ПТМ-3, поэтому при сбросе они гарантированно «разбирают» укрепления врага. Даже инженерную разведку местности теперь проводят с помощью беспилотников, используя видеоаппаратуру.

В батальоне работают не только над «возвышенными», но и над «приземленными» задачами. Решением одной из них стали самостоятельная разработка и изготовление минного трала. Он имеет меньший вес по сравнению со штатным, более простую конструкцию, но легче в монтаже и удобнее в применении.

Украинский «мамонт»

«Курьер» для помощи саперам

Еще одним приятным событием стало поступление в инженерно-саперный батальон робототехнического комплекса «Курьер» на универсальной гусеничной платформе. Его планируется использовать в качестве минного укладчика, на котором размещены восемь мин ТМ-62 или ТМ-83. Одновременно предусмотрена установка либо 12,7-мм пулеметов НСВТ с боекомплектом на 200 патронов, либо автоматических гранатометов АГС-17 или АГС-30 с боекомплектом 100 гранат. Смонтированная система управления огнем позволяет оператору работать из удаленной точки, использовать комплекс даже в качестве управляемой боевой машины.

«Курьер» может производить дистанционное управляемое минирование, а если потребуется, используется в качестве робота-камикадзе. В этом случае он самостоятельно обнаруживает и уничтожает подрывом вражескую цель. В открытых источниках сообщалось, что впервые комплекс был задействован при взятии Авдеевки в ДНР. Там он зарекомендовал себя с положительной стороны. Сейчас в тыловом районе изделие проходит тестирование для боевого применения. Управляют им прошедшие специальное обучение военнослужащие. Проверяется работоспособность в условиях данного рельефа местности, при воздействии средств радиоэлектронной борьбы противника, при обстреле из различных видов вооружения и т.д. Не всегда на полигонных испытаниях удается создать условия, максимально приближенные к боевым.

Дроны ждут ремонта

О чем рассказал Крещёный

Слушать рассказы о боевых действиях всегда интересно, но главным остается общение с бойцами, особенно если мы из одного города. Таким в этот раз оказался таганрожец с позывным «Крещёный». С самого начала спецоперации он пошел добровольцем. На «гражданке» работал электриком, дома ждут жена и двое детей. В саперном батальоне стал радиоминером. Товарищи охарактеризовали его как отважного и «безбашенного». Сам о себе он говорить не стал, рассказали друзья. В прошлом месяце «Крещёный» совершил геройский поступок. На блиндаж, где находилась группа солдат, «укроповская» «Баба-яга» произвела сброс боеприпаса. Взрыв был настолько сильный, что многие получили осколочные ранения и контузии. Вдобавок в блиндаже возник пожар. Кто смог, выбрались самостоятельно. «Крещёный», получивший ожоги, контузию, ранения в ногу и голову, не растерялся, оценил ситуацию. Вытащил из-под остатков блиндажа тяжелораненого товарища, оказал первую помощь. Контроля над обстановкой не потерял, остановил другого бойца от необдуманных действий: тот в шоковом состоянии пытался пробраться в блиндаж, когда там уже никого не было, чем мог подвергнуть свою жизнь опасности.

К сожалению, не со всеми таганрожцами удалось встретиться. Кто-то находился в другой роте, кто-то — на боевом задании. Уезжая, оставили удивленным бойцам несколько экземпляров свежего выпуска «Таганрогской правды», чтобы читали новости, не чувствовали себя оторванными от дома.

Евгений БУТЫЛИН, фото автора и из архива группы