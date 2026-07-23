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Военнослужащий, сбежавший из части в донском регионе, обнаружен

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Правоохранители сообщили о его нейтрализации.

Новости Ростовской области

В Ростовской области правоохранители обнаружили и нейтрализовали 47-летнего военнослужащего, который самовольно покинул расположение своей части. Об этом сообщила администрация Мясниковского района, на территории которого расположена воинская часть, в которой служил беглец — уроженец Читинской области Павел Любищев.  

После побега местные власти обратились к жителям с просьбой соблюдать осторожность и не пытаться задержать его самостоятельно. «Предположительно, разыскиваемый может передвигаться на попутном транспорте. Не исключается, что при нем находится оружие», — предупреждали в районной администрации.

Вечером 23 июля на странице администрации в соцсетях появилось сообщение об обнаружении дезертира.

«Внимание! Оперативная информация. Разыскиваемый ранее военнослужащий Лобищев Павел Петрович обнаружен. По информации правоохранительных органов, он нейтрализован. Угрозы для жителей нет. Просим сохранять спокойствие и пользоваться только официальными источниками информации», — говорилось в публикации.

Фото из архива

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Таганрогская правда

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