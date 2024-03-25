Военная служба по контракту: меры поддержки и выплаты

В Ростовской области и в Таганроге продолжается набор желающих на военную службу по контракту — принимаются граждане, проходившие военную службу по призыву или находящиеся в запасе, а также имеющие среднее профессиональное или высшее образование.

Существуют определенные требования к претендентам.

Здоровье: категория А – годен к военной службе, категория Б – годен к военной службе с незначительными ограничениями.

Возраст: заключение первого контракта – от 18 лет.

А для тех, кто уже поступил на службу, предусмотрен целый комплекс мер соцподдержки. Семьям участников компенсируются расходы на газификацию, они освобождены от уплаты транспортного и земельного налога. Вернувшимся с СВО оказывается содействие в поиске работы. Дети мобилизованных обеспечены бесплатным горячим питанием, освобождены от платы в детских садах, получают бесплатные путевки в оздоровительные лагеря. А с 1 января нынешнего года семьям участников специальной военной операции будут предоставляться компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Для поступления на военную службу по контракту необходимо обращаться: в Таганроге — Таганрогский военкомат (ул. Александровская, 37, телефон +7 (8634) 61-11-14, круглосуточный телефон дежурного: +7 (8634) 61-24-92), в Ростов-на-Дону — ул. Оганова, 22 (телефон: 8 (863) 235-15-23).