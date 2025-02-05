Водителям таганрогских трамваев ежедневно измеряют давление и тестируют на алкоголь

В компании «Таганрогский трамвай» рассказали, как проходит предрейсовый контроль.

Ежедневно, перед выходом на рейс, каждый водитель таганрогского трамвая подвергается обязательной проверке по нескольким показателям.

«Мы с большой ответственностью подходим к запуску каждого рейса, чтобы сделать ваши поездки как можно более безопасными и комфортными. Поэтому ежедневно каждый водитель «Таганрогского трамвая» проходит предрейсовый контроль. Это является обязательной процедурой для всех без исключения», — сообщает в своих соцсетях «Таганрогский трамвай»

Процедура предрейсового контроля включает инструктаж, получение индивидуального путевого листа, а также медосмотр, в ходе которого водителям измеряют давление, пульс, температуру и тестируют на алкоголь. Все данные заносятся в компьютер диспетчера, и, если показатели в норме, водитель допускается к рейсу.

Напомним, городские власти проводят опрос жителей по поводу дальнейшего пути развития сферы общественного транспорта в Таганроге. Таганрожцам предложено выбрать предпочтительный вариант: восстановление троллейбусного движения или расширение автобусного парка. Глава Таганрога Светлана Камбулова подробно рассказала о плюсах и минусах обоих вариантов решения транспортных проблем в городе.

Фото: скрин видео из Telegram-канала «таганрогский трамвай»